40 jaar 'In het donker', op pad met toetsenist van Kadanz Kees van den Berg

De situatie in Polen was niet de enige reden dat het nummer werd opgepikt. "Het werd ook wel gebruikt door mensen die uit de kast kwamen bijvoorbeeld. Want cabaretgroep Spitsroeden waar wij inzaten was een flikkercabaret. 'Als je zwijgt dan horen ze je niet, hou je adem in maar stik niet' was een soort motto waar je je aan vast zou kunnen houden, zo werd het ook wel opgevat." Ook voor Kees is het een hele stap om uit de kast te komen: "Het was voor mij in mijn puberteit wel duidelijk dat ik niet op meisjes viel. Daar kon ik toen helemaal niet over praten. Ik zat op een christelijke school waar het ook moeilijk viel natuurlijk. Dus ik heb dat heel lang niet kunnen uiten. Dat is pas gekomen toen ik naar de sociale academie ging, de Horst in Driebergen. Dat was toen een hele vrije opleiding en daar waren ook meer mensen zoals ik. Dat was heel fijn.