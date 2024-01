Het jaar van kersvers sterrenrestaurant Maeve: 'Hadden niet gedacht dit binnen twee jaar te bereiken'

Er was in april geen rustige hartslag te vinden in theaterzaal DeLaMar in Amsterdam. Daar vond de jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren plaats. Tommy en Vera waren bij de uitreiking aanwezig om hun collega’s te steunen. Maar dat verliep net iets anders, vertelt Vera. “We zaten in de zaal en al snel ging de eerste ster naar Utrecht, naar restaurant Karel V. Iedereen was door het dolle heen, maar toen werd Utrecht nog eens genoemd en bleek dat ook voor ons een ster was gevallen. Dat was zo’n verrassing. We hadden echt niet gedacht om dit zo snel, al binnen twee jaar, te bereiken.”