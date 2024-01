De supermarkt in Baambrugge werd gered door de inwoners: 'We hebben het waargemaakt, het is gelukt!'

In de weken rondom de opening kreeg de supermarkt veel media op bezoek. Niet alleen RTV Utrecht, maar ook de collega's van landelijke omroepen maakten reportages over het bijzondere concept waarmee een kleine gemeenschap een van de belangrijkste voorzieningen in de lucht houdt. Is het misschien ook iets voor andere dorpen? "Ik denk dat het zeker de moeite waard is om eens te komen kijken hoe we het hebben gedaan en daar lessen uit te trekken. Elk dorp is natuurlijk wel weer anders. Je hebt het enthousiasme nodig van de dorpsbewoners. Dan kun je het op deze manier doen."