'Besparen, opwekken en opslaan', zo willen Eemnessers over naar duurzame energie

Energie opwekken hoeft intussen ook niet te wachten tot alle besparingsmaatregelen zijn ingevoerd, stelt het burgerforum. Zonnepanelen op bebouwing hebben dan de voorkeur. En tot slot zou onderzocht moeten worden hoe je energie kunt opslaan in bijvoorbeeld een grote, collectieve accu. Dat zou weleens het toekomstige antwoord kunnen zijn op de problemen met het overvolle stroomnet. Want ook al is de techniek nu nog niet zover, het is verstandig om wel alvast rekening te houden met wat er later nog mogelijk wordt. "Je moet nu eenmaal niet te lang wachten met keuzes maken", benadrukt Eek.