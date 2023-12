Teveel overgewicht in Nieuwegein, daarom schrijven huisartsen ‘beweegrecepten’ uit

Gaat het de Nieuwegeiners van de toekomst helpen “gelukkiger en langer” te leven? De gemeente hoopt ze hiermee in ieder geval wel een zetje in de rug te geven. Wat volgens sportcoach Julia helpt, is om het bewegen veel meer in het dagelijkse ritme van inwoners te krijgen. “Stap eens een bushalte eerder uit. Zodat je wandelend wat extra meters pakt. Of als je dan tóch de auto pakt: parkeer hem dan verder weg. Doe je werktelefoontje wandelend. En laat de lift lekker staan; als je iets eerder weggaat, kan die trap ook prima.”