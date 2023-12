Tips voor Hercules tegen Ajax: 'Genieten doe je maar na afloop'

OK, het is een jongensdroom en je hoort er inderdaad van te genieten, maar overdrijf het niet, zegt Van der Linden. "Daar zou ik een beetje van af blijven, dat genieten. Dat mag je na afloop doen als het resultaat goed is. Ondanks dat het misschien wat arrogant klinkt, maar je gaat er niet naartoe om oeh en ah te roepen in zo'n stadion. Tuurlijk kijk je in de warming-up even en is het heel gaaf en indrukwekkend om mee te maken, maar heb geloof erin dat er iets te halen valt. Elke wedstrijd heeft een kans of een moment dat er wat te halen valt."