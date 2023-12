De allerlaatste ronde coronaprikken: 'Ik dacht: o ja, ik moet 'm nog halen'

Het is niet duidelijk of er volgend jaar nog een grote campagne komt, maar daar zijn de mensen die vandaag een prik krijgen aan de Europalaan in Utrecht helemaal niet mee bezig. "Ik doe het voor mezelf, ik heb geen zin in om het te krijgen", antwoordt een blonde vrouw, doelend op het coronavirus. Een andere man zegt dat het hij het preventief doet. "Omdat het wordt aangeboden. En ik denk dat het goed is om te prik te nemen."