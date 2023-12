Reizigers die zich niet prettig voelen tijdens protest op station kunnen naar baliemedewerker

De maatregel van de vervoerder wordt positief ontvangen bij de LBVSO. "We hadden liever iemand ter plaatse gehad, maar melden bij de balie voor verdere begeleiding is al een hele winst", zegt voorzitter Elijah Delsink. De NS meldde vorige maand al dat een station geen geschikte plek is voor een demonstratie. "Een grote groep demonstranten zorgt voor hinder voor onze reizigers en brengt de doorstroom van reizigers in het station mogelijk in gevaar. Demonstraties kunnen leiden tot onveilige situaties en een onveilig gevoel bij reizigers en collega's."