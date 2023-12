Veroordeling Bouterse zorgt voor rust in Utrechtse Surinaams-Hindostaanse gemeenschap

Bouterse kan niet meer in beroep tegen de uitspraak van het hof, omdat er al sprake was van een hoger beroep. Hij kan nog wel een gratieverzoek indienen bij de huidige president, Chan Santokhi. Het is niet zeker of Bouterse de cel in gaat. Dat is aan het OM. Deze instantie moet Bouterse en de andere daders oppakken en verdere invulling geven aan de straf. Ramcharan heeft er vertrouwen in dat het OM in actie komt. "Als je de rechterlijke macht niet vertrouwt, ben je verloren."