Utrechtse Heuvelrug officieel aangemerkt als territorium van de wolf

De wolf in kwestie draagt het kenmerk GW3237m als 'naam'. Zijn DNA is vastgesteld in uitwerpselen en ook bij "schade" aan landbouwdieren. "Wolf GW3237m is zowel in het Utrechtse als in het Noord-Hollandse deel van de Utrechtse Heuvelrug aangetoond", staat in het rapport. De wolf is een nakomeling van de Noord-Veluwe roedel. Daarnaast is er ook een tweede wolf waargenomen op de Utrechtse Heuvelrug: GW3425m. Het zijn allebei mannelijke wolven en ze zijn nooit samen op één camerabeeld verschenen, blijkt uit het rapport.