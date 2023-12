Amersfoort gaat asielzoekers tijdelijk in Campanile Hotel onderbrengen

De asielzoekers komen volgens de gemeente uit verschillende landen, waaronder Syrië, Jemen, Eritrea en Afghanistan. Zij wachten op hun procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Vanaf begin januari komen de eerste mensen. Zij blijven in eerste instantie drie maanden. Elke drie maanden bekijkt het COA in overleg met de gemeente of verlenging mogelijk is, tot maximaal een jaar.