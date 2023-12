Onderzoekers: dicht bij windmolens wonen zorgt waarschijnlijk niet voor meer gezondheidsproblemen

"Het is belangrijk te benadrukken dat het hierbij niet mogelijk was om causale verbanden vast te stellen", nuanceren de onderzoekers hun conclusies verder. Ze raden ook aan om mogelijke verbanden tussen windmolens en gezondheidsproblemen "te blijven monitoren". In andere onderzoeken is wel naar voren gekomen dat omwonenden van windmolens hinder en geluidsoverlast kunnen ervaren. Omwonenden ervaren ook weleens slaapproblemen en stress, maar de vraag blijft vaak of dat aan windmolens ligt, of mogelijk aan andere factoren.