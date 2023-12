Amersfoort stemt in met locatie islamitische begraafplaats, maar begraven gaat nog jaren duren

Wat zijn de stappen?

De gemeente gaat in gesprek met omwonenden, de islamitische gemeenschap en andere betrokkenen. Dat gaat over inrichting, verkeerssituatie en hoe de begraafplaats het best is in te passen in het gebied.

Ook worden gesprekken met Stedin gestart, in verband met de hoogspanningsmasten op de locatie en met de provincie over onder andere de doorfietsroute die langs de locatie loopt.

De gemeenteraad is vervolgens nog in een aantal stappen aan zet: ze moeten akkoord gaan met het uitwerkingsvoorstel en het bestemmingsplan. Daarin staan bijvoorbeeld de regels qua bebouwing op de grond.