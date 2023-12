Eemnes plaatst 32 jonge asielzoekers op bungalowpark: 'Het wordt een groot gezin met veel kinderen'

"We weten nog niet wie het zijn, maar het is een groep waar we ons hard voor willen maken", zegt wethouder Mirjam Havinga. "Gezien het aanbod is de kans groot dat het jongens uit Syrië en Eritrea worden. Toch willen we nadrukkelijk ook plekken voor meisjes creëren. Dat kan dankzij de gescheiden wooneenheden." Als de vergunningen geregeld zijn, wordt het aantal bewoners mogelijk uitgebreid naar 56.