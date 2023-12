Hier zie je of je (overal) vuurwerk mag afsteken in jouw gemeente

Sierpijlen, fonteinen en sterretjes. In verreweg de meeste gemeenten mag je vuurwerk afsteken. Maar wat de regels precies zijn, verschilt per woonplaats. Het is het tweede jaar dat dat weer zo is. In 2020 en 2021 was er een landelijk verbod, vanwege de hoge druk op de gezondheidszorg door corona. Sommige gemeenten zien dat graag terugkeren, maar zien het niet zitten om een lokaal verbod in te voeren.