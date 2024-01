Rockband The GrooveBuzz geeft concerten met een sociaal tintje

Een van de muziekensembles waar The Groovebuzz mee samenwerkt is Tune In. Niels Vermeulen deed improvisatieprojecten met jongeren voor Tivoli Vredenburg toen hij benaderd werd om mee te doen en improvisatieworkshops te geven. "Er ontstaat een positieve spiraal, mensen steken elkaar aan in het enthousiasme van muziek maken. We hebben bijvoorbeeld een aantal mensen die verslaafd zijn geweest en die zie je ook groeien. Ze kunnen verbinding maken met anderen, worden vriendelijker, hebben minder last van somberheid. Dat soort dingen zie je allemaal. We zijn geen therapeuten, we zijn musici, maar het is wel heel tof om te zien dat het zo'n impact kan hebben op de levensstijl van iemand. Ik denk ook wat belangrijk is, is dat we niet die ziektes op de voorgrond stellen maar de muzikaliteit, dat is wat ons bindt."