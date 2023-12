Wie kreeg er een jeugdlintje? Klimaatactiviste Julia (16) liet klasgenoten met trein op studiereis gaan

"Als we zoveel blijven uitstoten, moeten we nadenken voor wie dat de grootste impact zal hebben. Daar zullen de rijke landen niet veel last van hebben. We moeten de mensen die wel getroffen worden goed opvangen, we moeten wat beter naar elkaar omkijken. Daarom moet er klimaatwetgeving komen. Daar zou ik me op focussen als ik het voor het zeggen had."