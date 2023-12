Storm Pia raast over Nederland, maar dat leidt hier nog niet tot grote problemen

In heel Nederland geldt op dit moment code geel. Landinwaarts komen er volgens het KNMI zware windstoten voor met een snelheid van zo'n 80 kilometer per uur. De waarschuwing geldt tot middernacht. Komende nacht beperken de zware windstoten zich steeds meer tot de kustgebieden, in het Waddengebied houden deze tot in de eerste helft van morgenochtend aan.