Wie kreeg er een jeugdlintje? Voor vluchteling Zahraa is Utrecht haar stad: 'Hier ben ik herboren'

Het komt er op neer dat Zahraa vaak haarzelf terugziet in jonge kinderen die net zijn aangekomen. Eén voorbeeld is haar bijgebleven. "Ik zat toen in het azc in Drachten. We waren aan het spelen met een groep kinderen, op één meisje na. Ze was een jaar of acht en zat afgezonderd bedrukt te kijken. Het enige wat ze deed, was tekenen: een gebroken hartje. Ze begon te huilen toen ik vroeg wat er aan de hand was. Haar vriendin was die dag verhuisd. Ik heb haar getroost en verteld dat ik nu haar vriendin was. Ik heb allemaal foto's met haar en ze leefde helemaal op, dat vond ik een mooi moment."