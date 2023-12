Waar viert een dakloze Oud en Nieuw? Utrechtse PvdA wil de opvang open

De Jong van de Tussenvoorziening is het daar niet mee eens. Hij kent ook in deze periode geen krapte. "We hebben heel veel bevlogen medewerkers, die graag zouden bijspringen als dat nodig is", zegt de teamcoördinator tegen RTV Utrecht. "Juist tijdens de periode dat de opvang voor iedereen opengesteld is, worden we ontzettend enthousiast hoe ad hoc mensen reageren en bij willen springen. Genoeg vrijwilligers en medewerkers die hun best willen doen dan."