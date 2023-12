Raad Utrecht bezorgd na explosie Europalaan, burgemeester mag niks zeggen

Meerdere partijen in de raad zitten met de toenemende golf aan aanslagen in de maag. Commissielid Derk van Bergen (ChristenUnie) zocht meer informatie. "Wat kan het college vertellen over de gebeurtenissen op de Europalaan in de nacht van zondag op maandag?" wilde hij weten. Maar daar ging Dijksma dus niet op in. Wel gaf ze aan dat de bewoners die boven de garage wonen slachtofferhulp aangeboden hebben gekregen. Ook is de gemeente langs geweest om te kijken of de woningen nog veilig zijn.