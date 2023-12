Esma Kendir neemt afscheid van Utrechtse gemeenteraad: 'Te maken gehad met haat die ik geen mens zou toewensen'

De klucht rond Student & Starter had gisteren zijn finale. De partij wisselt elke twee jaar van raadsleden. Via een interne sollicitatie kunnen kandidaten zich daarvoor melden. De enige voorwaarde is dat die kandidaten wel op de lijst bij de verkiezingen stonden. Victor Paalman stond wel op die lijst, maar een jaar geleden stapte hij uit de partij. Hij stond tweede op de lijst en heeft dus wettelijk recht op de vrijgekomen zetel. Van dat recht maakte hij dus gebruik. Student & Starter had het nakijken.