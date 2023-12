Burgemeester Dijksma 'niet blij' met blokkade van Westplein door klimaatactivisten, maar zegt ook dat ze daar niets tegen kon doen

"Is het college het met de indienende fracties eens dat in dit geval er geen sprake was van a standard situation of a peaceful assembly en had kunnen worden ingegrepen?” vroeg Bos aan de burgemeester. Hij verwees daarmee naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens waarin het demonstratierecht is geregeld. Bos vindt dat het geen vreedzame demonstratie is als willekeurige burgers ernstig worden belemmerd in hun dagelijks doen en laten.