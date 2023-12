Buitenlandse media: 'Hercules staat op de Olympus, Ajax daalt af naar de hel'

Utrecht - De sensationele 3-2 winst van Hercules op Ajax en de uitschakeling van de Amsterdamse club in de beker is ook in de buitenlands media breed uitgemeten. Nooit eerder verloren de Amsterdammers in de KNVB-beker van een amateurclub. Hercules was in Utrecht zeer verrassend te sterk voor de twintigvoudig bekerwinnaar.