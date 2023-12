FC Utrecht koopt Stadion Galgenwaard en bouwt open hoeken dicht

"Vandaag zijn stadion en club eindelijk één", zei directeur Thijs van Es aan het begin van de persconferentie. "Dit is een historisch moment." Al sinds de oprichting van FC Utrecht in 1970 speelt de club in De Galgenwaard. "Op het nieuwe stadionplein kunnen Utrechtse sporthelden gehuldigd worden. We hopen hier ooit de winst in de Champions League te vieren", zegt Van Es.