82-jarige vrouw twee keer opgelicht, twee mannen uit Maarssen opgepakt

In de auto van de aangehouden 18-jarige Utrechter vond de politie een mobiele telefoon en enkele sieraden. Deze waren afkomstig van een 82-jarige vrouw uit Wassenaar. Zij was op 20 november gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker en als iemand van de politie. Zij heeft toen de zogenaamde ING-medewerker, die later aan de deur kwam, al haar sieraden ter waarde van 30.000 à 40.0000 euro meegegeven. Ook stond ze haar bankpassen met pincodes en telefoon met code af. Diezelfde avond is geld van haar rekening gepind en zijn via mobiel bankieren goederen besteld.