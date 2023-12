Dijken aan de Lek ingepakt: 'Hoogwatergolf als deze maken we niet vaak mee''

Medewerkers van het waterschap trokken gisteren zelf de kaplaarzen aan om de Lekdijk ter hoogte van Lopik extra in te pakken met speciale beschermende doeken (krammatten). Ook de dijkgraaf zelf zat gisteren aan het einde van dag helemaal onder de modder. "Dan weet je wel echt weer waar je het over hebt." Om de dijk in Lopik extra te beschermen is ook het waterpeil in Fortgracht in Nieuwegein verhoogd. Dat zorgt voor extra tegendruk tegen het hoge water op de Lek.