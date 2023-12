FC Utrecht gaat verdienen aan aankoop stadion: 'Maar daarvan kopen we deze winter geen nieuwe spelers'

Eén van de direct benoembare financiële gevolgen is het feit dat FC Utrecht geen huur meer hoeft te betalen. "Een huis kopen is beter dan huren", zegt Van Es daar over. De club betaalde tot nu zo'n 2,5 miljoen euro aan huur. "Dat valt weg. Maar waar voorheen de verhuurder opdraaide voor het onderhoud, moeten we dat nu zelf doen. We schatten dat in om ongeveer een miljoen euro per jaar." De netto winst voor FC Utrecht is hier dus anderhalf miljoen.