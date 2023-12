Personeel Amac wil toeslag voor drukke 'kerstzondag' en dreigt met actie

Het FNV eist nu dat de toeslag terugkeert en heeft de directie tot zaterdag de tijd gegeven. Als die niet over de brug komt, volgen er acties, zegt de vakbond. FNV is teleurgesteld in de houding van Amac. "Dit is een groeiend bedrijf met een winst van 2,3 miljoen euro, maar ondertussen verdienen de mensen in de winkels slechts het minimumloon. Onbegrijpelijk dat Amac ze nog verder uitkleedt."