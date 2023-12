AlFitrah schuldig aan meineed, vrijspraak voor niet meewerken parlementaire commissie

Wel is de rechtbank het eens met het OM dat er sprake was van "onvolledigheid". Ook had de voorzitter van de stichting meer informatie kunnen delen. "Het kan niet anders dan dat hij wist dat de stichting de betreffende stukken alweer terug had gekregen van de FIOD”, stelt de rechtbank. De voorzitter heeft zich hierdoor schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en meineed. "Dat kwam doordat hij, onder ede, tegenover de commissie zei dat hij niet de beschikking had over bepaalde stukken terwijl dat wel het geval was", oordeelt de rechtbank. Maar dat is iets anders dan het opzettelijk niet meewerken aan het onderzoek volgens de rechtbank. "Er is geen bewijs waaruit blijkt dat bewust informatie is achtergehouden."