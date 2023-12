De Ronde Venen kan door met bouwen op legakkers Vinkeveense Plassen

In principe is het niet toegestaan te bouwen in natuurgebieden die onderdeel zijn van het Natuur Netwerk Nederland, zoals de Vinkeveense Plassen. Maar op sommige legakkers in de plassen staan al jaren illegaal gebouwde vakantiehuisjes, die tot nu toe werden gedoogd. Om nu voor eens en altijd te bepalen welk deel van de plassen bestemd is voor natuur en waar eventueel ook ruimte is voor bebouwing wil de gemeente een nieuw bestemmingsplan maken.