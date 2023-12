Tranen en verliefdheid bij Hercules op dag na bekerstunt tegen Ajax

Eigenlijk moest de schilder vandaag werken. Zo'n veertig vrienden en familieleden van Van Hussen zaten in het stadion, waaronder zijn werkgever. Direct na de wedstrijd sprak hij zijn baas. "Hij gaf me meteen vrij voor vandaag, maar ik ga zo toch even langs." Even kletsen met een van zijn collega's, die groot Ajax-fan is. "Hij feliciteerde me wel met de overwinning. Maar van harte ging het niet."