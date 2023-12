Utrechtse kinderboerderij Nieuw Rotsoord koopt monumentale villa Staatsen, herinrichting tot 'avontuurlijke plek'

Met de aanschaf van de villa Staatsen wordt het voor de stichting mogelijk om de monumentale villa te herstellen. Na de sleuteloverdracht wordt er nu gewerkt aan de concrete uitwerking van de plannen. Zo moeten er vergunningen geregeld worden. "Waarschijnlijk zullen we daar een deel van komend jaar voor nodig hebben", schat de secretaris in. "Het is natuurlijk een gemeentelijk monument, dus je mag daar niet zomaar van alles aan doen. "We hopen na de zomer van 2024 echt stevig aan de slag te gaan." In de tussentijd blijft de stichting bezig met werkzaamheden die zonder vergunning alvast gedaan kunnen worden. "De tuin is best wel overwoekerd, die kunnen we al netjes laten snoeien."