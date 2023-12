Mohamed was berucht in Overvecht, nu behoedt hij jongens voor de criminaliteit: 'Wáár je opgroeit maakt zoveel uit'

Een poos geleden besloot hij: het maakt niet uit wat er gebeurt, vanavond ga ik hoe dan ook ergens naar binnen. "En ja hoor, de portier zei al gelijk: 'Nee sorry jongens, vanavond niet.' Ik zei dat hij de politie maar moest bellen, dat ik niet wegging voordat hij uit kon leggen waarom ik er niet in mocht. Als ik nou dronken was, of agressief. Maar mijn enige misdaad was dat ik een drankje wilde drinken met mijn vrienden. Die avond had hij aan mij echt de verkeerde. Ik zei tegen de portier dat ik bij de gemeente werkte, dat ik dit ging aankaarten. Dit kan gewoon niet meer in deze tijd. Uiteindelijk mocht ik erin. En de grap is: nu word ik in diezelfde kroeg nooit meer geweigerd."