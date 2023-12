Kickbokser Ouled-Chaib nog niet klaar voor wereldtitel Glory 90

Ouled-Chaib was dit jaar winnaar van het Videoland-programma House of Glory, waarin kickboksers worden begeleid door professionals als Rico Verhoeven en Badr Hari. Het gevecht gisteravond in het Rotterdamse Ahoy was pas zijn vierde officiële gevecht. Kenners schatten vooraf al in dat de kampioenswedstrijd wellicht wat te vroeg kwam voor de jonge Maarssenaar.