Protestactie bij Amac-winkels van de baan, vakbond vreest voor veiligheid van leden

Amac-directeur Ed Bindels liet gisteren weten dat het opnieuw invoeren van de zondagstoeslag financieel onhaalbaar is. "Alle salarissen zijn enorm omhooggegaan, er zijn verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden doorgevoerd waar iedereen profijt van heeft, inclusief de mensen die op zondag werken. Dat is een enorme kostenpost, het gaat over tonnen", stelt de directeur. Volgens hem staat het bedrijf "enorm onder druk" om winstgevend te blijven.