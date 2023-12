Directeur Amac: 'Medewerkers welkom om te praten over afschaffen zondagstoeslag'

De FNV is niet uitgenodigd voor het gesprek, maar wil er wel graag bij zijn. "De actie zou gehouden worden onder de vlag van FNV", zegt vakbondsbestuurder Onur Erdem. "We proberen iets collectiefs te regelen voor de groep. Dat is onze insteek. Dat de directie een gesprek wil is prima, maar nodig ons ook uit. We zien de uitnodiging graag tegemoet."