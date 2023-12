Bevers zwemmen met hoogwater mee, extra inspecties bij dijken langs de Lek

Watermanagers in verschillende delen van het land zijn al dagen alert op hoogwater in de grote rivieren. Afgelopen week werden poorten op kademuren en sluizen gesloten en dijkwachters in paraatheid gebracht. Regen in het stroomgebied van de Rijn en smeltwater uit de Alpen zijn de oorzaak. Noordwesterstorm Pia stuwde het water nog eens extra op.