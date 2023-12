Studentenkoor beleeft jaar vol hoogtepunten: 'Als ik het hardop zeg, is het bizar wat we allemaal hebben meegemaakt'

Afgelopen jaar won de Utrechtse studente voor haar tweede keer de World Choir Games, de Olympische Spelen van de koorzang zou je kunnen zeggen. De eerste keer was in 2018, in Zuid-Afrika. "Toen zat ik er pas net bij en viel ik meteen met mijn neus in de boter." Afgelopen zomer werden de Utrechtse studenten in Seoul dubbel-wereldkampioen in de categorieën jazz en gospel. De Vries zit inmiddels in haar zevende jaar bij Dekoor en werd wereldkampioen in twee totaal andere bezettingen: "Dit jaar voelt het voor het eerst weer echt net als vóór corona. Alles kan op je pad komen, niks is te gek."