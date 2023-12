Uiterwaarden vanaf vandaag onder water, waterschappen spreken van een uitdaging

De waterschappen spreken van een uitdaging, omdat de bodem door de vele neerslag verzadigd is: "De spons is helemaal volgezogen." Water dat valt, stroomt normaal weg in de rivieren, maar "die zitten nu helemaal vol". Op veel plaatsen zijn rivieren al buiten de oevers getreden en zijn uiterwaarden ondergelopen. De waterschappen waarschuwen mensen daarom om niet over blankstaande fietspaden te gaan, omdat dit "gewoon link" is. Ook de auto parkeren op een met water verzadigde dijk is geen goed idee, omdat daardoor schade kan ontstaan.