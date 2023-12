Weeronline: op twee na warmste eerste kerstdag ooit

De Bilt - Eerste kerstdag 2023 gaat de boeken in als de op twee na warmste eerste kerstdag ooit gemeten, meldt Weeronline. In De Bilt werd het 12,5 graden. Alleen in 2015 (14 graden) en 1997 (12,8 graden) was het op 25 december warmer. In de top 10 met warmste eerste kerstdagen staan inmiddels maar liefst vijf jaren uit deze eeuw.