Drukte bij de brandweer door wateroverlast, garageboxen in Veenendaal onder water

Vanochtend rond 9.40 uur heeft de brandweer meerdere garageboxen aan de Rembrandtlaan in Veenendaal leeggepompt. De schade in die boxen is groot. Ook kreeg de brandweer meldingen van wateroverlast in Bunnik, Houten, Nieuwegein, Utrecht, Vijfheerenlanden en Zeist.