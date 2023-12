Hoogwater bij Lopik trekt bekijks, Marijke neemt zelfs een duik: 'Het water is heel erg koud'

"We zijn wel even speciaal langs de dijk gereden om te kijken naar het water", zegt Tara Oosterom. Ze is met haar gezin vanuit het Utrechtse De Meern onderweg naar haar ouders in Schoonhoven voor het kerstdiner. "Het is nog niet zo hoog als dat ik het vroeger weleens gezien heb", zegt ze. Maar voor haar kinderen is het de eerste keer dat het water zo hoog staat. Tara: "Gek dat het strand er niet meer is."