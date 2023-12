Aangespoelde zeeschildpad Bløf overleden, dier voor onderzoek naar Universiteit Utrecht

Als alles goed gegaan was met Bløf, had ze samen met haar soortgenoot Boeier aan kunnen sterken en uitgezet kunnen worden in Florida. Zover is het helaas niet gekomen voor het vrouwtje. Als Boeier volledig opknapt zal zij volgend jaar teruggaan naar haar natuurlijke habitat in de Golf van Mexico. Ook de vier dikkopschildpadden die in Rotterdam zijn opgevangen zullen uiteindelijk bij goed herstel uitgezet worden.