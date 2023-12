Susanna (27) had long covid, maar fietst nu van Zeist naar Tokyo: 'Iedereen zegt: waaróm?'

Dertig kilo bagage sleept ze mee op haar route naar Tokyo. Ze heeft flink gespaard voor deze rit, maar wil niet te veel uitgeven. Daarom zijn zij en haar opklaptent onafscheidelijk. Ze slaapt in het wild, of vraagt aan een willekeurig huishouden onderweg of ze de tent een nachtje in hun tuin mag parkeren. "Ik geloof in de goedheid van mensen. Als je fietst, kijk je met een hele andere blik naar de wereld. Mensen zijn zó ongelofelijk behulpzaam."