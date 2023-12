Controles bij dijk langs Lek en Nederrijn, zandzakken waar nodig

Dat is nodig in verband met het hoogwater van de afgelopen dagen. Door storm Pia, het stijgende grondwaterpeil, veel regen en smeltwater uit de Alpen stijgt het water in de rivieren snel. En er komt een hoogwatergolf in de Rijn vanuit Duitsland aan. Die golf heeft vandaag Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt, bereikt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) verwacht dat die golf morgen onze provincie binnenkomt.