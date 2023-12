Veel animo voor vuurwerkvrije vakantieparken: 'Huisjes zijn steeds eerder in het jaar volgeboekt'

Annelies heeft niks met knalvuurwerk, maar kan zelf nog wel genieten van siervuurwerk in de lucht. In tegenstelling tot haar hond Gilana. "Ze is gelukkig niet een hond die volledig in de stress schiet, maar leuk vindt ze het niet. Dan trekt ze haar keffer behoorlijk open." Ze is niet de enige die haar hond hier naartoe heeft meegebracht. De meeste kampeerders van dit veld hebben een viervoeter mee. "Sommige honden gaan dood van de angst met Oud en Nieuw. Waarom willen we dat?"