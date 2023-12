Hulpdiensten zetten zich schrap voor heftige jaarwisseling: 'Beducht voor mix alcohol, drugs en vuurwerk'

De politie ziet dit jaar weer een toename van de handel in zwaar en illegaal vuurwerk. "We worden steeds beter in het opsporen ervan, maar het is dweilen met de kraan open. Elders in Europa wordt het gemaakt en verhandeld en daar kunnen we hier niets tegen doen", zegt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. Er is dit jaar al 60.000 kilo aan aan vuurwerk in beslaggenomen, het is voornamelijk afkomstig uit Polen en Tsjechië en komt het land binnen via de post.