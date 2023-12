Politie: doodgeschoten Houtenaar Rishi Rampadarath actief in drugsmilieu

Rishi werd in geboren in Suriname. Hij was de oudste van de twee kinderen in het gezin. Omdat zijn moeder veel werkte, was Rishi veel bij zijn opa en oma. De band tussen kleinkind en grootouders was zo hecht, dat Rishi bij hen bleef wonen, toen zijn moeder in 1992 naar Nederland verhuisde. Een jaar later verhuisde ook Rishi op 7-jarige leeftijd naar Nederland.