Waterpeil daalt iets, nieuwe stijging verwacht in januari: 'Hier zijn we voor opgeleid'

Ook in de provincie is de verzadigde grond een factor. "Maar daar hebben we minder invloed op, de regen valt en daardoor gaat de waterstand omhoog", vertelt Sonja de Goede. Zij staat aan het hoofd van Actiecentrum Water, de crisisorganisatie van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De checks gebeuren met het blote oog, maar ook met modernere apparatuur. "We lopen en rijden over de Lekdijk, de primaire waterkering waar we extra scherp zijn. Waar nodig doen we aanpassingen, het gaat allemaal volgens het boekje. Ook zetten we drones in met camera's."